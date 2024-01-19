Максим Решетников провел совещание по вопросам развития курорта «Эльбрус»

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках визита в Кабардино-Балкарскую Республику провел совещание по вопросам развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус».
Совещание прошло на высокогорном курорте в поселке Тегенекли в пансионате «Приэльбрусье» при участии Главы КБР Казбека Кокова, генерального директора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова, членов рабочей группы Министерства экономического развития РФ, Правительства КБР, органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района.
Были обсуждены итоги деятельности по развитию курорта «Эльбрус» в 2023 году и обозначены задачи наступившего года.
«Внимание к курорту со стороны Правительства России и министерства особенное. «Эльбрус» остается одним из самых крупных и популярных в стране. Турпоток здесь растет опережающими темпами. В прошлом году рост на 27% – 730 тысяч человек. На этих новогодних каникулах отдохнули 43 тысячи человек, на треть больше чем в прошлогодние праздники. Но это далеко не весь потенциал. К 2026 году «Эльбрус» сможет принимать миллион гостей и стать узнаваемым международным курортом с современной инфраструктурой», – подчеркнул в своем выступлении Максим Решетников.
«Хотел бы выразить слова благодарности за сегодняшний визит, за внимание, которое уделяется республике не только по курорту Эльбрус, но и по другим направлениям. Все это нам дает возможность развиваться в ногу со временем и вместе со всей страной. Деньги, которые сегодня вложены в развитие курорта Эльбрус, дают эффект не только в туризме. У нас возросло количество предпринимателей, увеличились налоговые поступления в бюджет. Уверен, что сегодняшнее мероприятие даст очередной импульс для развития курорта», - отметил Казбек Коков.
Андрей Юмшанов проинформировал о ходе модернизации Эльбруса. Продолжается строительство горнолыжной инфраструктуры на высоте 3500 метров, зона катания расширяется. К горнолыжному сезону 2023-2024 годов Кавказ.РФ уже увеличил число трасс с 17 до 23 км, готовятся к запуску две канатные дороги. Протяженность трасс к 2026 году составит больше 35 км, появятся четыре подъемника.
В высокогорье появятся объекты размещения туристов. В августе планируется запустить в эксплуатацию технологичный альпгородок из 19 модулей на 68 человек. Продолжится работа над восстановлением легендарного «Приюта-11» на высоте 4100 метров. Первых гостей приют должен принять уже в 2026 году, на базе разместится также отряд горных спасателей МЧС. Поляна Азау пополнится современным сервис-центром, где разместятся инфоофис, прокат, ресторан, кофейня, фудкорт, детский клуб и аптека. Центр сможет принимать до 10 000 гостей в день.
В 2023 году на курорт были привлечены инвесторы, в том числе один из лидеров гостиничного рынка «Азимут Групп». Первые восемь резидентов готовятся строить современные отели, рестораны и спортивные объекты с общим числом мест размещения больше 4000 человек. На курорте появятся бассейны, оздоровительные комплексы, рестораны, детские центры, горнолыжная школа. Проекты позволят создать более 1000 рабочих мест. Объем инвестиций составит 39 миллиардов рублей.
Важным логистическим результатом года стало открытие парковки на 800 мест и строительство двух объездных дорог. Сегодня гости активно пользуются бесплатными шаттлами и доезжают вместе со снаряжением на центральную площадь курорта. В планах создать рядом с паркингом большой фуд-корт и парк с аттракционами и крытым катком.
Одна из главных задач в развитии курорта – круглогодичность. В Приэльбрусье создано 30 км экомаршрутов, которые по статистике протестировали более 10 тысяч туристов. Тропы для трекинга оборудованы навигацией и зонами отдыха. Сеть экотроп будет расширятся, вдоль реки Баксан появятся смотровые площадки. Также продолжится работа по благоустройству и приведению курорта к единому стилю, созданию фирменного бренда.
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