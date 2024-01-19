Максим Решетников и Казбек Коков обсудили перспективы развития КБР

Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии и отдельно – сферы туризма – обсудили сегодня на рабочей встрече, в которой участвовали Глава республики Казбек Коков и министр экономического развития России Максим Решетников.
Речь шла о проектах, связанных с повышением инвестиционной привлекательности региона. Это действующий тепличный комплекс в Чегеме, возрождение Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината, создание нового микрорайона «Восточный» в Нальчике, строительство Баксанского группового водовода.
Максим Решетников отметил, что Эльбрус сегодня развивается как горнолыжный комплекс международного уровня. Глава Кабардино-Балкарии поблагодарил федерального министра за приезд и в ходе беседы сообщил об основных показателях развития региона: увеличились консолидированный бюджет и собственные доходы, растет активность предпринимателей. Турпоток в республику в прошлом году превысил полтора миллиона человек.
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