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Макдональдс не исчезнет

Макдональдс не исчезнет

12.03.2022 | 11:36
Россия якобы навсегда прощается с McDonald’s. С 14 марта закрываются все рестораны в стране, жители начали перепродавать остатки еды на сайтах объявлений. На самом деле McDonald's объявил не о закрытии, а временной приостановке работы на территории России. По данным Оперштаба Москвы, компания может возобновить работу уже через 1,5 месяца – столько понадобится на решение операционных и логистических проблем. Об этом сообщил источник, близкий к компании. Ранее сообщалось, что офис компании продолжит работать в прежнем режиме, все сотрудники сохранят рабочие места, социальные льготы, гарантии и заработную плату.
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