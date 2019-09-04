Майский район практически готов к выборам депутатов Парламента КБР шестого созыва. — 2019.09.04

На местные избирательные участки 8 сентября придут свыше 26 тысяч жителей муниципалитета. Здесь постарались создать все условия для того, чтобы кампания прошла организованно и без нарушений.

Избирательный участок №84 города Майского расположен в здании Центра детского творчества. Сразу при входе – специальный стенд, где можно найти всю необходимую информацию о предстоящих выборах. Образцы бюллетеней, правила их заполнения и, конечно же, сведения о самом участке: его границы, улицы, нумерация домов, адреса, состав участковой комиссии. С избирателями заранее проведена разъяснительная работа. Есть список пожилых жителей микрорайона, которым потребуется помощь, чтобы дойти или доехать до участка голосования, или же к которым надо будет выехать на дом с переносной урной.

Всего в районе в день голосования откроется 18 избирательных участков: четыре в сельской местности и 14 –в Майском. На четырех из них применят КОИБы, отмечают в территориальной комиссии- это электронные комплексы обработки бюллетеней. Особое внимание будет уделено маломобильным группам избирателей. Их в муниципалитете – около четырехсот.