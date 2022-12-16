Майский район отмечает 85-летие с момента образования

Майский район в этом году отмечает 85-летие с момента образования. Торжества в честь юбилея прошли сегодня в районном центре в Доме культуры “Россия”.
В фойе организовали выставку работ декоративно-прикладного творчества. Их создали жители сел и станиц. Рядом – фотовыставка, рассказывающая об истории муниципалитета и его лучших представителей.
О прошлом и настоящем говорила глава администрации Майского района Татьяна Саенко – уже во время торжественного собрания в честь особого события.
Майчан поздравили представители парламента и правительства, руководители муниципалитетов. Здесь же состоялась церемония вручения наград от различных органов власти тем жителям, которые отличились в работе.
Яркий момент праздника – презентация гимна Майского района. Вечер продолжился большой концертной программой.
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