home
Главная
>
Новости
>
Майский район отмечает 85-летие с момента образования

Майский район отмечает 85-летие с момента образования

16.12.2022 | 22:44
Майский район в этом году отмечает 85-летие с момента образования. Торжества в честь юбилея прошли сегодня в районном центре в Доме культуры “Россия”. В фойе организовали выставку работ декоративно-прикладного творчества. Их создали жители сел и станиц. Рядом – фотовыставка, рассказывающая об истории муниципалитета и его лучших представителей. О прошлом и настоящем говорила глава администрации Майского района Татьяна Саенко – уже во время торжественного собрания в честь особого события. Майчан поздравили представители парламента и правительства, руководители муниципалитетов. Здесь же состоялась церемония вручения наград от различных органов власти тем жителям, которые отличились в работе. Яркий момент праздника – презентация гимна Майского района. Вечер продолжился большой концертной программой.   https://t.me/vestikbr  
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных