Лучшим выпускникам КБГУ вручили дипломы с отличием

Медики, инженеры, IT-специалисты, педагоги, юристы… Лучшие из лучших студентов КБГУ этим вечером в Зеленом театре получили красные дипломы.
Молодых людей поздравил премьер-министр Алий Мусуков. Студенческие годы – яркий и динамичный период в жизни каждого, подчеркнул он. – Это время, когда закладываются основы будущей карьеры, формируется жизненная позиция человека.
Вот уже 90 лет стены КБГУ принимают новых абитуриентов и выпускают высококлассных специалистов. И в этом во многом заслуга профессорского-преподавательского состава. Университет сегодня – это 10 институтов, один факультет и четыре колледжа.
В этом году вуз окончили больше трех тысяч студентов. Свыше 600 из них – с красным дипломом.
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