Лучший по хайлайну… Нальчанин Геннадий Скрипко установил мировой рекорд по хождению по стропе между небоскребами — 2019.09.17





Достижение засчитывается, если спортсмен преодолеет путь в 240 метров, хотя бы в одну сторону. Свои силы Скрипко пробовал в Москве. Первая попытка оказалась неудачной. Во второй раз Геннадий дистанцию все-таки покорил, причем смог пройти туда и обратно. Наряду с ним натянутую стропу на высоте 350 метров преодолели еще шесть хайлайнеров из России, Германии, Канады и Франции. Их имена записаны в книгу Гиннеса, а мировой рекорд засчитан, как групповой, пишет «Российская газета».