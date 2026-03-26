Лучшие работники культуры Лескенского района удостоены грамот Минкультуры КБР

В Лескенском районе отметили День работника культуры. Праздничный концерт и церемония награждения прошли в Доме культуры села Озрек. Лучшие работники отрасли получили почетные грамоты Министерства культуры Кабардино-Балкарии.
В зале Дома культуры селения Озрек все те, кто каждый день дарит людям радость, сохраняет традиции и приумножает духовное наследие – работники культуры. Приветственный адрес Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова зачитал профильный министр Мухадин Кумахов.
На праздничном вечере почетные грамоты министерства культуры республики вручили тем, чей труд и преданность профессии заслуживают особого признания.
Особые слова благодарности в этот вечер звучали в адрес ветеранов отрасли, чей опыт и мудрость и сегодня помогают молодому поколению расти и развиваться. Настоящим подарком для виновников торжества стал праздничный концерт. На сцене выступали творческие коллективы Лескенского района.
