Лучница Дисана Балкарова привезла домой золотую медаль

Спина прямая, объект на мушке, выстрел… Дисана Балкарова максимально собрана. За одну тренировку она делает до 200 выстрелов. Именно так, с завидным постоянством, настойчиво и целеустремленно, лучники и идут к своей цели. А спортсмены с ограниченными возможностями здоровья каждый день буквально совершают подвиг, говорит директор спортивно-адаптивной школы
У Дисаны нарушена работа опорно-двигательного аппарата. Стрельбой из лука занимается чуть больше трех лет. Первые два были самыми сложными.
Лучница ходит в восьмой класс. В свои 14 она уже достигла многого, но главные ее победы – в будущем. В этом совершенно уверены тренеры, которые поверили в Дисану еще до того, как она научилась держать лук.
Несколько дней назад лучница вернулась из Тульской области. В городе Алексине прошли всероссийские детско-юношеские соревнования по стрельбе из лука среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. За звание лучших состязались больше 40 человек со всей России. И в личных соревнованиях среди девушек убедительную победу одержала нальчанка Дисана Балкарова.
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