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«Лучи Победы» осветили небо над Нальчиком

«Лучи Победы» осветили небо над Нальчиком

25.06.2023 | 14:32
Ко всероссийской акции КБР присоединилась накануне. Посвятили ее 78-й годовщине Парада Победителей. В Ореховой роще собрались жители и гости столицы. На большом экране под открытым небом им показали художественный фильм «Сталинград» режиссера Федора Бондарчука. А после в небо над стелой «Город воинской славы» взметнулись световые волны. Во времена Великой Отечественной лучи в ночном небе могли означать лишь одно – вражеский налет. Теперь прожекторы светили в память о тех, кто погиб, приближая Победу. Лучи стали символом продолжающейся жизни.
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