«Лучи Победы» осветили небо над Нальчиком

Ко всероссийской акции КБР присоединилась накануне. Посвятили ее 78-й годовщине Парада Победителей. В Ореховой роще собрались жители и гости столицы. На большом экране под открытым небом им показали художественный фильм «Сталинград» режиссера Федора Бондарчука. А после в небо над стелой «Город воинской славы» взметнулись световые волны. Во времена Великой Отечественной лучи в ночном небе могли означать лишь одно – вражеский налет. Теперь прожекторы светили в память о тех, кто погиб, приближая Победу. Лучи стали символом продолжающейся жизни.