Ливень подтопил несколько улиц с. Жанхотеко

С привлечением спецтехники оперативными службами проводятся работы по расчистке дорог и дворов, откачке воды из подвальных помещений.
По поручению Казбека Кокова для оценки обстановки и принятия соответствующих решений по ликвидации последствий непогоды на место выехали руководители Минтранса КБР и администрации Баксанского района.
Также принято решение о проработке проекта строительства водоотводящих каналов с тем, чтобы в будущем минимизировать риски возникновения подобных последствий. Ситуацию держу на контроле.
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