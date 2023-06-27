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Ливень подтопил несколько улиц с. Жанхотеко

Ливень подтопил несколько улиц с. Жанхотеко

27.06.2023 | 13:28
С привлечением спецтехники оперативными службами проводятся работы по расчистке дорог и дворов, откачке воды из подвальных помещений. По поручению Казбека Кокова для оценки обстановки и принятия соответствующих решений по ликвидации последствий непогоды на место выехали руководители Минтранса КБР и администрации Баксанского района. Также принято решение о проработке проекта строительства водоотводящих каналов с тем, чтобы в будущем минимизировать риски возникновения подобных последствий. Ситуацию держу на контроле. https://t.me/vestikbr  
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