Лиса забралась в жилой дом. Произошло это в поселке Нейтрино Эльбрусского района — 2019.07.23





Её сняли на видео и разместили в социальных сетях. Лиса забежала в подъезд и поднялась в поисках убежища на четвертый этаж. Одна из жительниц этого дома сразу же включила камеру на мобильном телефоне и попробовала подойти поближе. Однако увидев человека, животное поспешило прочь. Ранее мы рассказывали о лисе Мухе, который приходит в гости к спасателям Приэльбрусья. Между тем, сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по бешенству в республике остается напряженной. За первое полугодие от укусов животных пострадало около тысячи трёхсот человек, 482 из них – дети.