Лимит сверхурочной работы в России вырастет в два раза

28.05.2026 | 16:05
Лимит сверхурочной работы в России вырастет в два раза – до 240 часов в год. При этом оплата будет значительно выше обычной. Поправки в Трудовой кодекс подписал Президент России Владимир Путин. Предельная продолжительность работы сверх нормы увеличивается в два раза. Но только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Исключение – отдельные категории работников государственных и муниципальных учреждений. Первые два часа оплатят в полуторакратном размере, а последующие – в двукратном. Если человек уже переработал 120 часов, то каждый следующий ему должны будут оплачивать в двойном размере. Предельная продолжительность сверхурочного труда составит до 4 часов в день. Новые правила ждут лиц пенсионного и предпенсионного возраста, а также работников с вредными условиями труда. Привлечь их к сверхурочным занятиям после 120-часовой переработки можно будет только с их письменного согласия и при наличии медицинского заключения. Отдельно определяются особенности оплаты для работников, чей труд непосредственно связан с движением или управлением транспортными средствами
