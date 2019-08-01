Ликвидировать основные очаги аварийности и снизить уровень смертности в ДТП… Кабардино-Балкария – один из 82-х регионов России, которые принимают участие в национальном проекте. За шесть лет его реализации запланировано отремонтировать наиболее востребованные участки трасс… — 2019.08.28

В рамках проекта в Баксанском районе продолжается капитальный ремонт дорог регионального значения. Один из участков отрезок трассы вдоль населенных пунктов Куба — Псыхурей — Крем-Константиновское. Покрыть асфальтобетоном после всех подготовительных работ планируют более 50-ти тысяч квадратных метров. На одном из участков дороги ведётся монтаж труб. Весь необходимый материал уже закуплен. Сейчас подрядчики обустраивают подушку для основания и устанавливают опалубку. На объекте задействованы две рабочие бригады и более десятка единиц тяжелой техники. Порядка 35 процентов работ уже выполнены, отмечают в дорожно-строительной компании. Завершить весь объем планируют до конца этого года.