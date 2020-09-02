«Лидеры России» совершили восхождение Эльбрус

Финалисты третьего сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – подняли «Знамя Победы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на самую высокую точку России и Европы – гору Эльбрус. Десятка лучших из трёхсот финалистов проекта «Лидеры России 2020», которые в конкурсе решали сложные задачи, демонстрировали умение работать в команде и свои лидерские качества, теперь проявили себя в суровых высокогорных условиях. На вершине молодые управленцы отыскали капсулу, которую оставили для них победители второго сезона конкурса «Лидеры России». По традиции, оставили своё послание команде горовосходителей, которая придёт им на смену в следующем году. Сразу после экспедиции восходителей ожидает участие в суперфинале проекта «Лидеры России». Он пройдёт 6 и 7-го сентября в Подмосковном Солнечногорске.