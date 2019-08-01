«Лидеры России» поднимутся на высочайшую вершину Европы. Победители второго сезона конкурса управленцев уже начали подготовку к восхождению — 2019.08.27

Инициатором выступил Клуб лидеров России «Эльбрус». По мнению организаторов, акция позволит проверить лидерские качества участников в условиях высокогорья. К тому же даст возможность талантливым управленцам ближе познакомиться друг с другом в неформальной обстановке. Будущие альпинисты сейчас акклиматизируются в ущелье Ирикчат. Они уже прошли серьезную спортивную подготовку и получили необходимое снаряжение. При восхождении их будут сопровождать инструкторы. Старт запланирован на 30 августа.