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Лицей для одаренных детей при «Солнечном городе» вошел в число 200 лучших школ России

Лицей для одаренных детей при «Солнечном городе» вошел в число 200 лучших школ России

11.01.2023 | 10:10
Лицей для одаренных детей при «Солнечном городе» - в числе 200 лучших школ России. Рейтинг составил образовательный центр «Сириус» при поддержке коллег из других учебных организаций. Эксперты оценивали, как по стране развивают таланты школьников в области естественных наук – математики, физики, химии, биологии, географии... Они изучили опыт педагогов почти из 60-ти регионов. Акцент делали на соответствии приоритетам и стратегии научно-технологического развития России. Место среди лучших занял и кабардино-балкарский лицей, который работает при Детской академии творчества «Солнечный город».   https://t.me/vestikbr
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