«Лица Победы»: жители республики откликнулись на акцию ГТРК «Кабардино-Балкария»

К 9 мая ГТРК «Кабардино-Балкария» запустила акцию «Лица Победы». Проект призван сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в наше мирное настоящее.

Для участия в акции нужно записать видеоролик о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, показать сохранившиеся фотографии, награды, письма, поделиться воспоминаниями о тех, кто отстоял страну, или записать интервью с ныне живущими героями.

На призыв уже откликнулись первые участники, их видео-рассказы показаны в эфире программы «Вести. Кабардино-Балкария».

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Акция «Лица Победы» продолжается. Тем, кто решит к ней присоединиться, нужно отправить готовую работу на электронную почту ГТРК «Кабардино-Балкария» — vesti_tvkbr@mail.ru — с пометкой «Лица Победы». Все присланные ролики опубликуют на официальных страницах Службы информации в «Инстаграме», а наиболее интересные покажут в эфире.