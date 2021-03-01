Льготные кредиты в помощь бизнесу





Правительство запускает новую льготную программу кредитования под 3%, для выплаты зарплат сотрудникам в условиях коронавирусных ограничений «ФОТ 3.0» Доступ к программе получат микро-, малые, средние и крупные предприятия, индивидуальные предприниматели ( за исключением ИП, не имеющих наемных работников), и социально ориентированные некоммерческие организации. Заявки на кредиты по этой ставке банки начнут принимать с 9 марта по 1 июля 2021 года сроком на 1год. Максимальная сумма кредита будет определяться исходя из МРОТ, т. е. 12 792 рубля, на каждого работника в расчете на 12 месяцев, но не более 500 млн рублей. При этом заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест.