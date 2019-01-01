Льготное лекарственное обеспечение… — 2019.11.19

Эта тема стала основной сегодня на заседании «круглого стола» в Парламенте Кабардино-Балкарии. Встреча прошла с участием депутатов, членов правительства, руководителей лечебных учреждений и общественных объединений.

Льготные лекарства выделяют нескольким категориям граждан. Как отметил на заседании заместитель министра здравоохранения Беслан Назранов, в республике свыше 12 тысяч человек получают необходимые препараты бесплатно за счёт федеральной казны и более 30 тысяч – за счет регионального бюджета. В этом году на эти цели было выделено 163 и 258 млн рублей соответственно. Заявки на приобретение льготных лекарств формируются с учетом индивидуальных потребностей каждого пациента.

«Круглый стол» был инициирован одной из общественных организаций республики, которая занимается оказанием помощи детям с редким заболеванием центральной нервной системы. В республике всего 22 таких пациента. На встрече было предложено пересмотреть сроки установления инвалидности для таких больных.