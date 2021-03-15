Льгота на бесплатное обучение в вузах для сирот стала бессрочной

Учебная льгота для сирот и других социально незащищенных детей, действовавшая до 1 января нынешнего года, стала бессрочной. В Кабардино-Балкарском госуниверситете для таких граждан ежегодно выделяют квоту — 10 процентов от общего количества бюджетных мест. Кроме того, их без очереди заселяют в общежитие, отправляют в оздоровительные лагеря, на море, а также предоставляют социальную стипендию.

«Эти граждане не участвуют в общем конкурсе. Для них создается отдельный конкурс, и они в принципе должны преодолеть минимум пороговых значений по своим вступительным испытаниям и ЕГЭ, которое они сдавали. И дальше уже участвовать в конкурсе. То есть им проще.» — прокомментировал условия льготного поступления начальник управления по организации приема КБГУ Тимур Тибишев.

К предстоящим экзаменам для дальнейшего поступления готовятся воспитанники детского дома с.п.Нартан. У каждого из них есть большие планы жизнь.