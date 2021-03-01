Льгота на бесплатное обучение в вузах для сирот стала бессрочной





Учебная льгота для сирот и других социально незащищенных детей, действовавшая до 1 января нынешнего года, стала бессрочной. В Кабардино-Балкарском госуниверситете на новый учебный год планируют выделить квоту для таких граждан – 10 процентов от общего числа бюджетных мест.

Кроме того, в КБГУ намерены в первоочередном порядке заселить льготников в общежитие. Среди иных мер поддержки – социальная стипендия, а также бесплатные путевки на море и отдых в оздоровительном лагере университета.

«Эти граждане не участвуют в общем конкурсе. Для них создается отдельный конкурс, и они в принципе должны преодолеть минимум пороговых значений по своим вступительным испытаниям и ЕГЭ, которое они сдавали. И дальше уже участвовать в конкурсе. То есть им проще.» — прокомментировал условия льготного поступления начальник управления по организации приема КБГУ Тимур Тибишев.

К предстоящим экзаменам для дальнейшего поступления готовятся и воспитанники детского дома с.п.Нартан. У каждого из них есть большие планы жизнь.