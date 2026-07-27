Летописец Кабардино‑Балкарии: историк Олек Опрышко празднует 90‑летие

Человек, который посвятил жизнь восстановлению исторической правды. Олек Опрышко – историк, архивист, писатель – отмечает 90-летие. Его книги стали настоящей летописью Кабардино-Балкарии.
В Национальной библиотеке собрались те, кто уже многие годы знает и ценит творчество Олега Опрышко. Его называют «проводником по тропам истории». Свой путь член Союза писателей России начал с археологических экспедиций, а затем занялся изучением архивов.
Уроженец Нартана, после окончания Московского историко-архивного института, Опрышко вернулся в родную республику. Здесь его знаниям было где развернуться: Олег Леонидович посвятил себя воссозданию исторических событий в Кабардино-Балкарии. Подчеркивает, всю жизнь следует главному принципу исследователя – соблюдению абсолютной достоверности. Каждый факт в его книгах подтвержден документами.
Перу юбиляра принадлежат фундаментальные труды, посвященные Кавказской конной дивизии, судьбам героев Первой мировой, а также событиям битвы за Кавказ. Его издания «Сражались за Россию», «Заоблачный фронт Приэльбрусья», «По тропам истории» и многие другие по праву считаются золотым фондом краеведения.
В Национальной библиотеке в честь юбилея писателя организовали книжную выставку. Назвали ее «По тропам истории». Чтобы наглядно представить посетителям богатое наследие Опрышко. Последние годы Олег Леонидович редко встречается с читателями. Потому на этом вечере у гостей появилась уникальная возможность еще раз пообщаться с автором, который на протяжении десятилетий возвращает из забвения имена героев и страницы прошлого не только республики, но и страны.
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