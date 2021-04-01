Летний отдых, оздоровление и занятость детей обсудили на заседании Правительственной комиссии





В Минтруде состоялось первое в этом году заседание Правительственной комиссии, где обсудили организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. В 2020-м оздоровительная кампания не состоялась из-за пандемии. Но в этом году ее планируют провести практически в том же объеме, что и в доковидные времена. Организацией работы летних лагерей с дневным пребыванием детей занимается Минпросвещения республики. В 26 образовательных учреждениях смогут отдохнуть полторы тысячи ребят. Они будут обеспечены двухразовым питанием. Все лагеря и санатории прикрепят к медицинским учреждениям. Так же организация летнего отдыха предполагает и временное трудоустройство школьников. В этом году работу получат больше четырех тысяч ребят от 14 до 18 лет. Всего же, по плану, отдохнут, поправят здоровье и поработают в период длинных каникул 10 тысяч детей Кабардино-Балкарии.