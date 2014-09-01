Легкоатлеты из КБР Мария Ласицкене и Михаил Акименко получили право участия в Олимпийских играх 2021





Знаменитые легкоатлеты Мария Ласицкене и Михаил Акименко получили одобрение Антидопингового комитета Всемирной легкоатлетической ассоциации и теперь вправе участвовать в международных соревнованиях. А значит этим летом могут отправиться на Олимпиаду в Токио.

Всемирная ассоциация постановила, что в нынешнем году не больше 10-ти россиян могут выступать на Играх в столице Японии, притом в нейтральном статусе. Всероссийская федерация легкой атлетики сама должна выбрать эту «десятку». Приоритет будет отдан тем, кто входит в международный пул тестирования. На сегодня и Ласицкене, и Акименко включены в этот список. Напомню, что оба спортсмена – из Прохладного. Мария – единственная в истории трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту. В этой же дисциплине Михаил – серебряный призер чемпионата мира.