Легкоатлеты из КБР Мария Ласицкене и Михаил Акименко отправятся на Олимпиаду в Токио





Мария Ласицкене и Михаил Акименко будут участвовать в Олимпиаде, которая состоится этим летом в Токио. Такое решение приняли во Всероссийской федерации легкой атлетики. Оба спортсмена – уроженцы Прохладного. Мария трижды становилась чемпионкой мира в прыжках в высоту, Михаил – серебряный призер мирового первенства в этой же дисциплине среди мужчин. Напомню, что в середине марта Ассоциация легкоатлетических федераций вернула российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях, но при условии, что они будут в нейтральном статусе. Еще один момент: на крупных и важных турнирах, таких как Олимпиада, смогут выступить не больше десяти россиян. Таким образом, Ласицкене и Акименко попали в десятку и теперь отправятся на Игры в Японию, которые пройдут с 23 июля по восьмое августа.