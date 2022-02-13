Легкоатлет из КБР Александр Добренький стал серебряным призером всероссийских соревнований по метаниям

Легкоатлет из Кабардино-Балкарии Александр Добренький стал серебряным призером всероссийских соревнований по метаниям, - сообщает РИА КБР. 12 февраля в Адлере на базе спортивного комплекса «Юность» был дан старт традиционным всероссийским соревнованиям по метаниям «Богатырь». За награды турнира в метании диска, копья и молота боролись спортсмены возрастных групп до 18, 20, 23 лет и взрослые атлеты из многих регионов страны. В стартовый день соревнований в Адлере выступил известный дискобол из Кабардино-Балкарии Александр Добренький. Метнув в лучшей из попыток снаряд на расстояние 58.27 метра, Александр обеспечил себе место на второй ступеньке пьедестала почета.