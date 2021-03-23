Легендарная «Травиата» возвращается спустя полвека





«Травиата» возвращается на сцену Музыкального театра. Впервые ее поставили в Нальчике в 1971-м г., и показы тогда проходили с большим успехом. В последние годы в репертуаре артистов сохранились лишь отдельные арии. Теперь зрители вновь посмотрят полную версию оперы, которая входит в тройку самых популярных в мире. Новую «Травиату» ставит заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии Роман Дабагов. В спектакле заняты все молодые артисты Музыкального театра, а также хор, оркестр и балет. Постановка обещает быть грандиозной. Одних только костюмов сшито больше сотни. Главная героиня – Виолетта Валери – сменит четыре наряда. Партию исполняют несколько актрис в разных составах. Роксана Кочесокова – в их числе.