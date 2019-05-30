Лечение людей с редкими заболеваниями… — 2019.05.30

Заявка на поставку препаратов для таких пациентов на 2020 год согласована Минздравом КБР с профильным ведомством России. Потребуется почти 56 миллионов рублей. А сегодня Президент страны Владимир Путин подписал закон
о допуске в реанимацию родственников пациентов. Речь идет о членах семьи или законных представителях. Ранее решение принимали сами больницы в каждом конкретном случае. Теперь медицинские организации обязаны пропускать родственников прямо в отделение интенсивной терапии. Требования к организации посещения при оказании помощи в стационарных условиях утвердит Минздрав.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.05.30

— УФ-м и Президент Путин Владимир «адэ-анэм и щ1ыхь» орденыр зритынухэм яхэтщ КъБ-м щыщ бынунагъуэшхуи.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.05.30

— КъМ-да промышленность жаны бла кёрюмдюле аман тюйюлдюле.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.05.30

— В КБР 12 офицеров МВД задержаны за взятку в 42 млн рублей.

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