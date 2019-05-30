Лечение людей с редкими заболеваниями… — 2019.05.30

Заявка на поставку препаратов для таких пациентов на 2020 год согласована Минздравом КБР с профильным ведомством России. Потребуется почти 56 миллионов рублей. А сегодня Президент страны Владимир Путин подписал закон

о допуске в реанимацию родственников пациентов. Речь идет о членах семьи или законных представителях. Ранее решение принимали сами больницы в каждом конкретном случае. Теперь медицинские организации обязаны пропускать родственников прямо в отделение интенсивной терапии. Требования к организации посещения при оказании помощи в стационарных условиях утвердит Минздрав.