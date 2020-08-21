Курорты Северного Кавказа в списке наиболее безопасных мест в России для отдыха

Кабардино-Балкария – в числе регионов, которые востребованы у туристов и наиболее безопасны по коронавирусу, так как ситуация – под контролем. К такому заключению пришли аналитики одного из Центров сервиса поездок и путешествий, который работает на российском рынке.

Сегодня в республике в сфере курортов и туризма работают больше 220 предприятий. Единовременно он могут разместить 15 тысяч отдыхающих. По сравнению с первым полугодием турпотоки в Кабардино-Балкарию значительно возросли. А с января по июнь на местных курортах побывали всего 144 тысячи человек. Это в два раза меньше, чем за такой же период прошлого года. Сейчас отрасль восполняет потери от коронавируса. Отдыхающих много в Приэльбрусье, в Чегемском и Черекском районах, а также в столице республики.