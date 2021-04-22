Курорт «Эльбрус» снова открыт для туристов


Для туристов сегодня снова открыт курорт «Эльбрус». Как сообщает его администрация, работают канатные дороги, любителям горных лыж и сноуборда доступны трассы от Гара-Баши до Азау. Также в штатном режиме действуют «Саби парк» и служба инструкторов. Однако из-за сохраняющейся лавинной опасности выходить за пределы маркированных трасс нельзя. А синоптики прогнозируют, что снег и сильный ветер в обозримом будущем всё еще не исключены, поэтому стоит воспользоваться погожими днями.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.04.22

— Урысей Правительствэм и зэ1ущ1эр

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.04.22

— Президентни федеральный жыйылыугъа посланиясындан

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.04.22

— Сегодня в Москве на заседании президиума Глава КБР Казбек Коков выступил с докладом о ходе реализации нацпроектов в республике

Подробнее