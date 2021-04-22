Курорт «Эльбрус» снова открыт для туристов





Для туристов сегодня снова открыт курорт «Эльбрус». Как сообщает его администрация, работают канатные дороги, любителям горных лыж и сноуборда доступны трассы от Гара-Баши до Азау. Также в штатном режиме действуют «Саби парк» и служба инструкторов. Однако из-за сохраняющейся лавинной опасности выходить за пределы маркированных трасс нельзя. А синоптики прогнозируют, что снег и сильный ветер в обозримом будущем всё еще не исключены, поэтому стоит воспользоваться погожими днями.