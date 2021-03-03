Курорт Эльбрус – один из лучших курортов России для катания на сноуборде

Эльбрус попал в десятку лучших курортов России для катания на сноуборде. Опрос в интернете провел один из туристических порталов страны.
Задавали вопросы в январе и феврале. Отвечали свыше десяти тысяч посетителей. Согласно исследованию, чаще всего россияне выбирают курорты Краснодарского края, Кузбасса и Подмосковья, когда хотят покататься на сноубордах. В лидерах – сочинский «Роза Хутор». Эльбрус в этом сборе данных оказался на седьмом месте. В списке также – турбазы в Карачаево-Черкесии, Татарстане, Мурманской, Ленинградской и Свердловской областях. Меж тем по статистике такой вид активного отдыха в России предпочитают примерно три миллиона человек. Отечественные спортсмены регулярно побеждают на международных соревнованиях по сноуборду.

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