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Курорт "Эльбрус" возобновил работу после принудительного спуска лавин

Курорт "Эльбрус" возобновил работу после принудительного спуска лавин

08.04.2022 | 16:47
Катания на Эльбрусе вновь разрешены, проинформировали в администрации курорта.  Запрет действовал несколько дней из-за плохой погоды и возможных лавин. Горнолыжный курорт не работал уже в понедельник: был сильный ветер. Во вторник туристам были доступны только одна канатная дорога и две трассы. Но во второй половине дня их закрыли из-за опасности схода снежных масс. По той же причине курорт не функционировал в среду и четверг. Лавины спустили, и сегодня канатные дороги работают в обычном режиме. Открыты и все горнолыжные трассы – от «Азау» до «Гарабаши».  
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