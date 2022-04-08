Курорт "Эльбрус" возобновил работу после принудительного спуска лавин

Катания на Эльбрусе вновь разрешены, проинформировали в администрации курорта. Запрет действовал несколько дней из-за плохой погоды и возможных лавин. Горнолыжный курорт не работал уже в понедельник: был сильный ветер. Во вторник туристам были доступны только одна канатная дорога и две трассы. Но во второй половине дня их закрыли из-за опасности схода снежных масс. По той же причине курорт не функционировал в среду и четверг. Лавины спустили, и сегодня канатные дороги работают в обычном режиме. Открыты и все горнолыжные трассы – от «Азау» до «Гарабаши».