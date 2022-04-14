Курорт «Эльбрус» примет фестиваль горных экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race-2022

Международный фестиваль горных экстремальных видов спорта пройдет на Эльбрусе в тринадцатый раз. С 4 по 8 мая сильнейшие скайраннеры страны преодолеют несколько дистанций в высокогорье в рамках соревнований Red Fox Elbrus Race-2022.
В программу Чемпионата и Кубка России по скайраннингу войдут самый высокогорный в Европе массовый забег «Вертикальный километр» (2450-3450 м) и скоростное восхождение на западную вершину Эльбруса – самую высокую точку Европы, 5642 метров. Восхождение традиционно состоится в спортивном и любительском классах: спортсмены стартуют с поляны Азау, с высоты 2350 метров, любители – от приюта «Бочки» на высоте 3780 метров. «Вертикальный километр» станет квалификационным этапом перед забегом на вершину.
Курорт «Эльбрус» ежегодно поддерживает соревнования скайраннеров. Все зарегистрированные участники, организаторы и волонтеры могут пользоваться канатными дорогами на льготных условиях.
«Весной курорт продолжает активно работать, в разгаре горнолыжный сезон. Поэтому постарались продумать организацию тренировок и забегов таким образом, чтобы было комфортно и участникам фестиваля, и при этом никаким образом не ограничивать гостей в возможности кататься. Для тренировок, акклиматизации и забегов в этом году открыли спортсменам коридор вдоль горнолыжных трасс. Сами тренировки и масс-старты проходят до девяти утра, поэтому на обычную работу курорта не повлияют», – рассказал генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.
Заявку на участие в забегах можно оставить
на официальном сайте соревнований до 15 апреля.