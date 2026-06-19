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Курорт «Эльбрус» приглашает на бесплатные «Трекинговые выходные»

Курорт «Эльбрус» приглашает на бесплатные «Трекинговые выходные»

19.06.2026 | 13:10
Пешие прогулки с гидами и фотографами пройдут 20 и 21 июня. Участникам предлагают два легких маршрута по национальному парку «Приэльбрусье». Первый – к ущелью Гарабаши, второй – к водопаду Азау-су. Каждый займет около двух – двух с половиной часов. Маршруты подойдут даже новичкам. Гостей ждут сосновый лес, шум реки Баксан и минеральные источники. Сбор – на Поляне Азау в 10 утра. Перед выходом обязательный инструктаж, зарядка и получение походного набора: батончик, яблоки, вода. Участников разделят на группы, за каждой закрепят гида и фотографа. После прогулки всех наградят значками первопроходца и вручат сувениры с символикой курорта.   https://t.me/vestikbr
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