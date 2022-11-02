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Курорт «Эльбрус» появится на почтовых марках

Курорт «Эльбрус» появится на почтовых марках

02.11.2022 | 10:49
Курорт «Эльбрус» появится на почтовых марках. Произойдет это уже в ноябре. Идею решили воплотить в жизнь компании «Кавказ.РФ» и «Марка». Марки с изображением «Эльбруса» и «Архыза» положат начало целой серии «Курорты Северного Кавказа». В 23 году запланировали выпустить марки с изображением «Ведучи» и Кавказских Минеральных Вод. Напомним, ранее на курорте «Эльбрус» заработал самый высокогорный почтовый ящик в России. Отправить открытку или письмо можно со станции «Гара-баши». Почтальон забирает корреспонденцию дважды в неделю... Добавим, что осенью выпустили новый почтовый блок, посвященный столетию Кабардино-Балкарии. На нем изображены достопримечательности республики, природные богатства и национальный орнамент.   https://t.me/vestikbr
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