Курорт «Эльбрус» появится на почтовых марках. Произойдет это уже в ноябре. Идею решили воплотить в жизнь компании «Кавказ.РФ» и «Марка».
Марки с изображением «Эльбруса» и «Архыза» положат начало целой серии «Курорты Северного Кавказа». В 23 году запланировали выпустить марки с изображением «Ведучи» и Кавказских Минеральных Вод.
Напомним, ранее на курорте «Эльбрус» заработал самый высокогорный почтовый ящик в России. Отправить открытку или письмо можно со станции «Гара-баши». Почтальон забирает корреспонденцию дважды в неделю...
Добавим, что осенью выпустили новый почтовый блок, посвященный столетию Кабардино-Балкарии. На нем изображены достопримечательности республики, природные богатства и национальный орнамент.
https://t.me/vestikbr