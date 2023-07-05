Курорт «Эльбрус» перешел на летний режим работы

С июля на склонах уже не катаются – жарко, однако канатные дороги продолжают перевозить туристов.
Подняться на гору можно до высоты в 3847 метров. Это станция «Гарабаши». Отметим, что на курорте начались активные строительные работы: специалисты прокладывают восемь новых трасс на участке от станции «Мир» до «Кругозора».
Это будут дополнительные шесть километров для катания. Одновременно создают две канатные дороги – кресельного и гондольного типа. Также строители формируют объездную дорогу и подъезд к гостиницам, добавили в компании «Курорт «Эльбрус».
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