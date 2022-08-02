Большая чистка большой горы. Курорт «Эльбрус» начал прием заявок на на экологический фестиваль «Чистая гора - 2022». Он пройдет в формате масштабного субботника. В рамках фестиваля, который состоится 21 августа на центральной площади курорта - поляне Азау, запланированы лекции и мастер-классы на экологическую тематику. Всех желающих также пригласят принять участие в ежегодном субботнике по очистке склонов горы от мусора. Регистрация открыта на официальном сайте курорта до 18 августа. «Традиционная акция по уборке склонов главной горы Европы превратилась в этом году в большой экологический праздник, который призван помочь объединиться тем, кому близки темы устойчивого развития и осознанного потребления, отмечают в акционерном обществе Кавказ.РФ. А главное, в очередной раз привлечь внимание к проблеме уязвимости экосистем Эльбруса, напомнить об особенной экологической ответственность каждого, когда дело касается высокогорья. Будь то туристы, которые приезжают на Эльбрус на один день, постоянные гости курорта, застройщики или бизнес, который работает здесь постоянно. Основной блок мероприятий «Чистой горы» рассчитан на тех, кто хочет больше узнать об экологическом волонтёрстве, раздельном сборе вторсырья и экологичном образе жизни. Зарегистрированные участники смогут бесплатно подняться на канатной дороге до станции Гарабаши. Они также получат все необходимое для участия в субботнике. Напомним, акция по уборке склонов Эльбруса «Чистая гора» проходит с 2018 года. За три больших субботника участники унесли с горы больше 100 тонн мусора.