Купить и продать дом или квартиру теперь будет легче. — 2019.07.31

Процедуру оформления этих действий упростил новый закон, который сегодня вступает в силу. Отныне сделки с недвижимостью в долевой собственности не нужно удостоверять у нотариуса.

До сих пор такое право предоставлялось в том случае, если объект купли-продажи принадлежит одному владельцу. А когда дом или квартира находились в собственности сразу нескольких человек, нотариальное удостоверение сделки было обязательным. По новым правилам договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки можно заключить в простой письменной форме, но только при условии, что подписать его готовы все без исключения собственники. Это не только значительно ускорит сам процесс, но и позволит сэкономить на нотариальном сборе. Если же совладельцы сами хотят официально заверить сделку, они могут это сделать, как и прежде.