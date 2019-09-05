Купальный сезон в Кабардино-Балкарии продолжается. Спасатели сегодня утром провели очередной осмотр озера Трек. — 2019.09.05

С самого начала сезона чрезвычайным ведомством было организовано патрулирование водных объектов, где отдыхают жители и гости республики.

Сегодня в ходе инспекции на безопасность проверены технические и спасательные средства, также сотрудники МЧС ознакомились с разрешительной документацией и пообщались с отдыхающими, напомнили о необходимости соблюдения правил поведения на водных объектах. Купальный сезон в Кабардино-Балкарии завершится 1 октября.