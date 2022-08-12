Культурный центр в Нальчике скоро откроет свои двери

В Нальчике завершают строительство Центра культурного развития. Расположен он в микрорайоне “Искож” и обладает уникальной архитектурой. Здание напоминает цветок, площадью четыре тысячи квадратных метров. Отметим, что работы проводят в рамках профильного нацпроекта. Здесь уже появилась вывеска. Центр культурного развития совсем скоро откроет двери для посетителей. Самые масштабные работы уже позади. Сейчас строители занимаются отделкой помещений: наклеивают обои, устанавливают навесные потолки, укладывают кафель. Когда поднимаешься на второй этаж, попадаешь в небольшой открытый дворик. Само здание уникально по своей форме: оно напоминает цветок. Отдельные помещения группируются вокруг центрального пространства, откуда можно наблюдать за происходящим вокруг. В Центре культурного развития будет работать танцевально-гимнастический зал. Есть комнаты для хранения реквизита, аппаратуры и костюмов. А зрительный зал вмещает почти 200 человек. Сейчас специалисты обустраивают сцену. В ближайшее время должны доставить новое осветительное оборудование. Территория центра – четыре тысячи квадратных метров. Здесь намерены проводить различные показы, заработают творческие студии и мастерские, появятся классы для лекций. Микрорайон “Искож” – один из самых густонаселенных в Нальчике. Многие годы здесь нет ни ДК, ни кинотеатра. Потому начала работы центра здесь ждут с нетерпением. Открытие запланировали на сентябрь.