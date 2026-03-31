«Кубок Эльбруса»: в КБР состоялся всероссийский турнир по нардам среди людей с нарушением слуха

31.03.2026 | 13:30
«Кубок Эльбруса»… Всероссийский турнир по длинным нардам для людей с ограниченными возможностями слуха под таким названием провели в Кабардино-Балкарии. Турнир по длинным нардам для людей с ограниченными возможностями слуха в России провели впервые. Организовала его профильная федерация Кабардино-Балкарии при поддержке Сбера. На торжественную церемонию открытия соревнований пригласили представителей органов власти и спортивного сообщества. В адрес участников прозвучали слова напутствия и теплые пожелания. За звание лучшего боролись около 80 мужчин и женщин из 12 регионов стран, в том числе из СКФО, Ставропольского и Краснодарского краев, Омской, Саратовской и Астраханской областей, а также из Москвы и Санкт Петербурга. Победителей турнира наградили кубками, медалями, грамотами и денежными призами.   https://t.me/vestikbr
