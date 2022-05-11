Крупнейшая обувная фабрика Кабардино-Балкарии готовится к расширению

В Кабардино-Балкарии обувная фабрика, выпускающая на протяжении 18 лет специализированную военную обувь, расширяет производственные возможности, сообщает пресс-служба Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР. ООО «ОФ «КОМПЛЕКТ» раскраивает и шьет обувные заготовки, также в небольших количествах производит и готовую обувь. В качестве сырья используются мех и кожа. Компания не выставляет свою продукцию на продажу, а работает на большие заказы. Фабрика за год производит около 200 000 заготовок и обуви. Главными заказчиками являются самые крупные предприятия России. В основном, это военная обувь для морского флота, ОМОН, полиции, Росгвардии. На производстве задействовано 4 цеха, где в общей сложности работает около 50 человек. Каждый цех оснащен оборудованием, а недавно была куплена первая швейная автомашина, которая работает просто и быстро, а главное, качественно. В ближайшее время планируется закупка новых таких автоматов для создания нового цеха. Геополитическая ситуация никак не влияет на предприятие, наоборот, «КОМПЛЕКТ» готовится к расширению. На данном этапе готовится документация бизнес-проекта на 104 млн рублей в АО «Кавказ РФ». Главной составляющей такого крупного предприятия Хусейн Нажмудинович, генеральный директор ООО «ОФ «КОМПЛЕКТ», считает своих работников: «В наше время очень сложно найти квалифицированных кадров, особенно швей-мотористок. Я обращаюсь в центр занятости и в различные колледжи. Мы берем в свою команду и ребят без опыта. Сами их обучаем, а также иногда отправляем и в Москву на обучение. С предстоящим расширением у нас появится еще около 60 рабочих мест». Напомним, что в АО «КАВКАЗ.РФ» идет отбор инвестиционных проектов для реализации в Северо-Кавказском федеральном округе. Единый институт развития СКФО предлагает комплексную помощь бизнесу. Среди механизмов — финансирование проектов в стратегических для Северного Кавказа отраслях экономики на льготных условиях. Помимо этого, будут проводиться консультации инвесторов по действующим в макрорегионе механизмам господдержки и будет оказываться содействие в их получении.