Круглый стол на тему: «Подготовка и обучение корпуса общественных наблюдателей КБР»





Круглый стол на тему: «Подготовка и обучение корпуса общественных наблюдателей Кабардино-Балкарской Республики» в Общественной палате КБР, собрал представителей заинтересованных в организации и проведении предстоящих осенью 2021 года выборов депутатов в Государственную думу Российской Федерации. Основные участники- члены региональной команды преподавателей по обучению общественных наблюдателей. Для участия в круглом столе были приглашены члены Общественного штаба и Общественной палаты КБР , Молодежного Совета при палате, представители республиканских СМИ. Руководитель аппарата Общественной палаты Анна Дьяченко проинформировала об итогах обучения общественных наблюдателей от КБР в городе Ставрополе под руководством федеральных экспертов. Прозвучала также общая информация о предпринимаемых Общественной палатой России мерах по созданию эффективного корпуса наблюдателей на предстоящих выборах именно в регионах, о том, какое значение придается этой части работы на федеральном уровне. На встрече проработан и утвержден план «О методическом сопровождении и графике обучения общественных наблюдателей КБР». Теперь важнейшая задача- формирование и обучение корпуса наблюдателей на уровне республики. Утверждены сроки обучения общественных наблюдателей по каждому муниципальному району и городскому округу. Занятия пройдут с мая по июнь этого года.