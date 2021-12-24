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Криминогенная ситуация в республике – стабильная, а главное – под контролем

Криминогенная ситуация в республике – стабильная, а главное – под контролем

24.12.2021 | 16:10
Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил прокурор Кабардино-Балкарии Николай Хабаров. Он рассказал об итогах работы ведомства за 11 месяцев. Цифры привёл в сравнении с таким же периодом 2020-го. На территории региона зарегистрировали 24 убийства против 20, а вот число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выросло на четверть. Их зарегистрировали около 500. В целом «криминальная» статистика приближается к трём тысячам правонарушений. Журналистов интересовали результаты расследования по резонансному делу о финансовой пирамиде в начале этого года. Николай Хабаров сообщил, что на сегодня пострадавшими признали около трёх тысяч человек. Общий ущерб – почти миллиард рублей. В республике уголовные дела по этому делу завели на 40 человек, ещё на 54 – в других регионах. Расследование продолжается.
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