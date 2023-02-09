home
Главная
>
Новости
>
Криминалистическая лаборатория КБГУ провела экскурсию для школьников и студентов

Криминалистическая лаборатория КБГУ провела экскурсию для школьников и студентов

09.02.2023 | 16:37
Студентам отделения права и криминалистики рассказывают об особенностях определения следов человека, исходя из полученных отпечатков пальцев. У современных криминалистов есть возможность снять их в электронном виде. Отпечатки заносят в автоматизированную дактилоскопическую систему. Существует и бумажная картотека, которую «пополнили» на Дне открытых дверей… Криминалистическая лаборатория Института права, экономики и финансов – одно из интереснейших подразделений КБГУ, куда пригласили школьников и студентов колледжей. Попали гости и на практическое занятие. В процессе обучения здесь широко применяют деловые игры и групповые упражнения, при этом широко используется криминалистическая техника, компьютеры и мультимедийное оборудование. День открытых дверей в криминалистической лаборатории КБГУ организовали в рамках Недели науки, которая проходит сейчас в Кабардино-Балкарии. Лабораторию открыли в 95 году при кафедре государственно-правовых дисциплин. За прошедшие годы подразделение вуза выпустило не одно поколение криминалистов, которые способствуют раскрытию преступлений и служат Закону.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных