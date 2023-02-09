Криминалистическая лаборатория КБГУ провела экскурсию для школьников и студентов

Студентам отделения права и криминалистики рассказывают об особенностях определения следов человека, исходя из полученных отпечатков пальцев. У современных криминалистов есть возможность снять их в электронном виде. Отпечатки заносят в автоматизированную дактилоскопическую систему.
Существует и бумажная картотека, которую «пополнили» на Дне открытых дверей… Криминалистическая лаборатория Института права, экономики и финансов – одно из интереснейших подразделений КБГУ, куда пригласили школьников и студентов колледжей. Попали гости и на практическое занятие.
В процессе обучения здесь широко применяют деловые игры и групповые упражнения, при этом широко используется криминалистическая техника, компьютеры и мультимедийное оборудование.
День открытых дверей в криминалистической лаборатории КБГУ организовали в рамках Недели науки, которая проходит сейчас в Кабардино-Балкарии.
Лабораторию открыли в 95 году при кафедре государственно-правовых дисциплин. За прошедшие годы подразделение вуза выпустило не одно поколение криминалистов, которые способствуют раскрытию преступлений и служат Закону.
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