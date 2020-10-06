Кредитный аферист предстанет перед судом

27-летний житель Баксанского района промышлял на сайте объявлений. Люди обращались к нему за помощью, чтобы приобрести стройматериалы, а он, получая персональные данные граждан, оформлял на них кредиты. И лишь в редких случаях клиенты хотя бы частично получали желаемое. Как правило, мошенник просто присваивал заемные деньги.

«Ущерб, причинённый республике от действий злоумышленника, составил 3,7 миллиона рублей. С целью предания вида правомерности своих действий и сокрытия фактов совершения преступлений, до возбуждения уголовного дела мужчина передал потерпевшим денежные средства на общую сумму 996 тысяч 18 рублей», — прокомментировала Лианна Люева, следователь Следственного управления УМВД РФ по г.Нальчику.

Фигурант уголовного дела свою вину полностью признал. Установлена его причастность к 18-ти эпизодам преступной деятельности. На время расследования мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Впереди – судебное слушание. Манипулятору может грозить до шести лет лишения свободы.