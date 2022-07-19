Краеведческий музей Эльбрусского района получил новое оборудование

Подсветка, мультимедийные киоски, фотоаппараты и не только… Краеведческий музей Эльбрусского района по нацпроекту “Культура” получил новое оборудование.
Сегодня фонд краеведческого музея Эльбрусского района насчитывает более трех тысяч предметов, многие из которых представляют особую историческую и этнографическую ценность. По нацпроекту “Культура” музею на покупку оборудования и техники выделили два миллиона 700 тысяч рублей.
Фонды музея постоянно пополняются благодаря жителям, которые дарят старинные предметы домашней утвари и одежду, передают документы и фотографии. Сотрудники организуют экскурсии по четырем залам: “История балкарского народа”, “Природа и мы”, “Боевая слава”, “История вольфрамомолибденового комбината”. Проводят лекции и мастер-классы, сотрудничают со школами.
Для краеведческого музея приобрели столы, манекены, фотоаппараты, компьютеры и профессиональную звуковую аппаратуру – всего больше 30-ти наименований. Часть техники отправили в филиал в Кенделене. В учреждении культуры всегда рады посетителям. Попасть можно и по “Пушкинской карте”.
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