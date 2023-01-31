Краевед Виктор Котляров создает в Нальчике музей камней

Окаменелости и небесные тела… Краевед Виктор Котляров продолжает создавать музей камней. Находится он в Нальчике на пешеходной части ул.Кабардинской.
Здесь представлены аммониты, раковины моллюсков, шары-конкременты... Интерес вызывает и геологическая коллекция – различные минералы из разных уголков Кабардино-Балкарии: мрамор, гранит, слюда, гипс… Наша планета хранит немало загадок, например, окаменевшие предметы, найденные в пластах угля, которым миллионы лет, рассказывает ученый.
Как утверждает Виктор Котляров, находятся в коллекции и экземпляры внеземного происхождения, к примеру, обломок метеорита. О том, что он упал на территории нынешнего Терского района, газеты писали в 1914 году. Краевед организовал экспедицию и, по его словам, обнаружил часть того самого небесного тела, которую теперь можно увидеть в музее.
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