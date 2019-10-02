Котлы современные, теплотрассы обновлённые… Баксан готов к отопительному сезону, заявили в городской ресурсоснабжающей компании — 2019.10.02





Предприятие обеспечивает теплом около семидесяти многоквартирных домов и социально значимых учреждений городского округа. Готовясь к периоду холодов, отремонтировали больше тридцати отопительных котлов, а также насосное оборудование, обновили ветхие участки теплотрасс. По словам Анзора Хацукова, все пятнадцать котельных Баксана готовы к работе в зимний период на сто процентов.